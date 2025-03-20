Трамп нажал на красную кнопку на своем столе во время разговора с журналисткой. Видео

Посетители Белого дома считают, что эта кнопка нужна для активации пуска ядерного оружия Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналисткой Fox Лорой Ингрем показал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете и объяснил, зачем она нужна, пишет РБК.