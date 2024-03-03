Медведев заявил о свидетельстве подготовки Германии к войне с РФ

Германия готовится к войне с Россией. Такое предположение сделал зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, отреагировав на опубликованную расшифровку беседы немецких офицеров бундесвера о возможной атаке дальнобойными ракетами Taurus на Крымский мост.