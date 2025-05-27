Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о сражениях с элитными частями ВСУ

Бойцы российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» показали превосходство над элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) в 2023 году.
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