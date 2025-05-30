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Крымская газета

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  • Eduard
    Дебилов развелось!Собака из Симферо...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Найти эту тварь и сбросить с ай петри прямо на камни. Думаю вчевышний покарает эту мразь.Собака из Симферо...
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    🤣🤣🤣🤣пиезжанты будут купаться в говне и мазуте.Крымские отели ож...

Крымские школьницы стали финалистами образовательного IT-проекта

Крымские школьницы стали финалистами образовательного IT-проекта

Школьницы из Крыма Арина Королева и Кристина Ломонос стали финалистами благотворительных образовательных онлайн-проектов «ПАЗЛ-программирование» и «КОД» 2024–2025 учебного года, которые реализуются Фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».

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