В ЛНР схватили сторонницу «Азова» (ВИДЕО)

Украинка задержана и предстанет перед судом за финансовую поддержку нацобъединений. Сотрудники УФСБ России выявили преступную деятельность гражданки Украины, оказывавшей финансовую поддержку запрещённым в РФ националистическим группировкам «Азов»* и «Правый сектор»*.
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