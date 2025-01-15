Подполье: российские военные нанесли удар по аэродрому в Черкассах

ВС РФ нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкассах, с которого регулярно взлетает авиация противника для ударов по российским позициям, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.