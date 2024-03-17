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Пронедра

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Зеленский заявил о намерении атаковать территорию России: повышение напряженности на границе

Зеленский заявил о намерении атаковать территорию России: повышение напряженности на границе

Зеленский заявил о намерении атаковать территорию России: повышение напряженности на границе Ольга ВайленкоУкраинский президент Владимир Зеленский в очередной раз поднял уровень напряженности в регионе, анонсировав возможные новые атаки на территорию Российской Федерации.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Ему уже давно пора лечиться…
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23 час.
Mark Kapustin
И желательно верёвкой…..
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20 час.

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