Зюганов поздравил Путина с днём рождения. Предложил выпить по чарке по Камчатскому времени

Владимир СВ

** КПРФ не признала итоги Выборов** ... если бы Вы внимательно наблюдали за деятельностью КПРФ много лет , то наверное заметили бы что итоги Выборов редко когда признаются КПРФ... и все иски ПОСЛЕ Выборов они никакой роли не сыграли ... ни разу не было перевыборов и не доказано , что они были лживыми. хотя на самом деле они ВСЕГДА были лживыми.. И вот опять и снова ... даже в разы наглее чем ранее кинули КПРФ .. Что толку что они заявили ПРОТЕСТ и не признали итоги Выборов???? Ну что толку , что они подали в СУД ... По итогам тридцати лет таких боданий итак ясно -= все иски будут проиграны.. Тут необходимо ЖЕСТКО заявить об этом ... надо поставить именно перед Президентом вопрос ..- ДО КАКИХ ПОР... А так и следующие Выборы будут точно также ..Обидно то что тот же Зюганов на ДВУХ уже Встречах с Президентом так и НЕ выразил свое ЖЕСТКОЕ - Я ... Так вскользь .. будто выборы уже давно прошли .. Зато пожалел Памфилову... высказался - типа мол в свете ваших пожеланий В.В. мы будем стараться ........ На одни и те же грабли ... а толку НОЛЬ