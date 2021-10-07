Политика как он...
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Политика как она есть

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Зюганов поздравил Путина с днём рождения. Предложил выпить по чарке по Камчатскому времени

Зюганов поздравил Путина с днём рождения. Предложил выпить по чарке по Камчатскому времени

Лидер КПРФ - в «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» Александр ГАМОВ Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции из Ново-Огарево с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

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Комментарии
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Владимир СВ
** КПРФ не признала итоги Выборов** ... если бы Вы внимательно наблюдали за деятельностью КПРФ много лет , то наверное заметили бы что итоги Выборов редко когда признаются КПРФ... и все иски ПОСЛЕ Выборов они никакой роли не сыграли ... ни разу не было перевыборов и не доказано , что они были лживыми. хотя на самом деле они ВСЕГДА были лживыми.. И вот опять и снова ... даже в разы наглее чем ранее кинули КПРФ .. Что толку что они заявили ПРОТЕСТ и не признали итоги Выборов???? Ну что толку , что они подали в СУД ... По итогам тридцати лет таких боданий итак ясно -= все иски будут проиграны.. Тут необходимо ЖЕСТКО заявить об этом ... надо поставить именно перед Президентом вопрос ..- ДО КАКИХ ПОР... А так и следующие Выборы будут точно также ..Обидно то что тот же Зюганов на ДВУХ уже Встречах с Президентом так и НЕ выразил свое ЖЕСТКОЕ - Я ... Так вскользь .. будто выборы уже давно прошли .. Зато пожалел Памфилову... высказался - типа мол в свете ваших пожеланий В.В. мы будем стараться ........ На одни и те же грабли ... а толку НОЛЬ
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3 г.
Александр Лисовский
&quot; Тут необходимо ЖЕСТКО заявить об этом ... надо поставить именно перед Президентом вопрос ..- ДО КАКИХ ПОР..&quot; ........................................................................................ Вы хоть понимаете весь этот бред , что написали ? Ну поставили вы это - &quot; ФИ&quot; и что дальше ... Президент расплачется и прикажет отдать победу КПРФ ? Пора бы уже не только говорить но и думать . Путин главный бенефициар этих выборов ..... Ну прямо как дети . Это когда и где правящая банда жулья отдавала власть народу в результате выборов ? У Путина сейчас более 2 миллионов работников &quot; правопорядка &quot; включая 500 тысяч росгвардии и все с повышенной зарплатой . Идут сплошные зачистки инакомыслящих по стране , тут что устраивать 1917 год . Тогда у народа было хоть оружие , а сейчас даже Запад промолчал про фальсификацию на выборах в РФ . Значит их путинская Россия больше устраивает.
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3 г.
Владимир СВ
Да нет не расплачется конечно .. Но протест хотя бы миллиона населения явно выраженный заставит его задуматься ... именно в этом суть ..А Путин Запад всегда устраивал ...
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3 г.

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