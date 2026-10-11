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Иваново

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Открыто рабочее движение по путепроводу на въезде в Авдотьино по улице Смольная

В местечке Отрадное города Иваново после ремонта открыли техническое движение по путепроводу. Ремонт значимого для динамично развивающегося микрорайона Авдотьино сооружения завершили почти на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом.

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