Открыто рабочее движение по путепроводу на въезде в Авдотьино по улице Смольная

В местечке Отрадное города Иваново после ремонта открыли техническое движение по путепроводу. Ремонт значимого для динамично развивающегося микрорайона Авдотьино сооружения завершили почти на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым