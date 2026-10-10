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Новые решения ФАС: что будет с ценами на бензин в регионах

Новые решения ФАС: что будет с ценами на бензин в регионах

В 35 регионах России заключены 93 соглашения о стабилизации цен на топливо.В Федеральной антимонопольной службе заявили, что готовы быть посредником между региональными властями и независимыми операторами заправок.

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