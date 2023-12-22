Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости после поднятия ключевой ставки

По мнению специалиста, "жить" будет только рынок новостроек Генеральный директор агентства "Династия 24" Дмитрий Дворядкин рассказал о том, как изменится рынок недвижимости после увеличения ключевой ставки до 16%.
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