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Рамблер

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Mash: рэпер Navai задержан с наркотиками при въезде в Казахстан

Mash: рэпер Navai задержан с наркотиками при въезде в Казахстан

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) задержали на границе с Казахстаном при попытке провезти наркотики.

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