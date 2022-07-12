Транзит в Калининград скоро возобновится

Блокада Калининграда почти завершена.Россия и Европейский Союз договорились о транзитных условиях. В новом документе, предоставленном западной стороной, говорится, что ограничение перемещения грузов между частями Российской Федерации недопустимо.
Блокада Калининграда почти завершена.Россия и Европейский Союз договорились о транзитных условиях. В новом документе, предоставленном западной стороной, говорится, что ограничение перемещения грузов между частями Российской Федерации недопустимо.
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