Церемония вручения Национальной премии «ТОП-5 АВТО» состоялась в Москве 22 октября 2026 года. Российские автоблогеры и журналисты, представляющие разные издания, проголосовали за автомобили в восьми номинациях; звание «Автомобиль года» жюри вручило в седьмой раз.