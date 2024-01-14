День памяти святого Серафима Саровского православные отметят 15 января Анна РедькоПамять преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых святых православных христиан России и всего мира, отмечается дважды в году.
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