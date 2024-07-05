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Нельзя недооценивать роль войск противовоздушной обороны в ходе СВО

Нельзя недооценивать роль войск противовоздушной обороны в ходе СВО

Войска ПВО эффективно отражают атаки пилотируемой и беспилотной авиации противника, парируют удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе производства США, Англии и Франции, уничтожают реактивные снаряды различного класса.

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