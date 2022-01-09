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«Ньюкасл» предложил 4-летний контракт защитнику «Севильи» Диего Карлосу

Центральный защитник «Севильи» Диего Карлос может продолжить карьеру в АПЛ. Переговоры о трансфере 28-летнего бразильца ведет «Ньюкасл», сообщает журналист Николо Скира.

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