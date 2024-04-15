В Евросоюзе заявили о планах передать Украине средства для генерации энергии

Евросоюз готов предоставить Украине оборудование для генерации энергии в децентрализованном формате. Об этом заявила министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен во время неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.
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