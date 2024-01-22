«Миссис мира– 2024» стала немка Джулия Каролин

Представительница России Алиса Голубева не смогла попасть даже в ТОП-17 участниц конкурса. В Лас-Вегасе прошел финал международного конкурса красоты «Миссис мира – 2024», участницами которого стали замужние дамы с детьми.
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