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«Миссис мира– 2024» стала немка Джулия Каролин

«Миссис мира– 2024» стала немка Джулия Каролин

Представительница России Алиса Голубева не смогла попасть даже в ТОП-17 участниц конкурса. В Лас-Вегасе прошел финал международного конкурса красоты «Миссис мира – 2024», участницами которого стали замужние дамы с детьми.

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