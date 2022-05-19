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Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона. Клуб готовит ему церемонию прощания

Алан Дзагоев покинет ЦСКА по окончании сезона. Как пишет Иван Карпов, полузащитник не завершает карьеру, как сообщалось ранее, но уходит из московского клуба.

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