У российского «Прогресса» и американского Dragon появился новый конкурент — представлен китайский космический грузовик нового поколения «Цинчжоу»

Китай представил грузовой космический корабль нового поколения Qingzhou («Цинчжоу»), предназначенный для снабжения орбитальных станций (в первую очередь, разумеется, китайской национальной орбитальной станции «Тяньгун»).
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