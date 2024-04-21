На Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения

В Харьковской области не выдерживаются графики отключения электричества, составленные компанией «Укрэнерго», а для стабилизации ситуации с энергоснабжением необходимо оборудование, которого на Украине нет.
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