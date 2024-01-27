Правоохранители во Владимирской области задержали в дачном доме изготовителя мефедрона

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в дачном доме в одном из садовых товариществ Петушинского района 34-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ.