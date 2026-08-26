Бестемьянова о решении Лью пропустить сезон: «Возвращение россиян сыграло свою роль. Ей придется возвращать четверной, а это очень трудно»

Наталья Бестемьянова считает, что возвращение российских фигуристов на международные старты повлияло на решение Алисы Лью пропустить сезон.
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