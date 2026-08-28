В Казанском кремле ТЮЗ покажет спектакль «Габдулла — свет»

Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева покажет 1 сентября во дворе Присутственных мест Казанского кремля спектакль «Габдулла — свет» в постановке Эльдара Гатауллина.
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