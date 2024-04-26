6 прекрасных городов для настоящих веганов

<p>Откройте для себя новые места и блюда вместе с вегетарианской или веганской диетой. Сегодня все проще, чем когда-либо, стать любителем веганской еды и путешествовать, оставаясь верным своим принципам культуры животных и окружающей среды.
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