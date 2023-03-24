Постпред Аляутдинов: страны Запада не смогли заблокировать сотрудничество России и ЮНЕСКО

Странам Запада не удалось разорвать отношения ЮНЕСКО с Россией. В организации устали от украинизированной повестки и захотели вернуться к основным обязанностям, сказал в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Странам Запада не удалось разорвать отношения ЮНЕСКО с Россией. В организации устали от украинизированной повестки и захотели вернуться к основным обязанностям, сказал в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
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