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Постпред Аляутдинов: страны Запада не смогли заблокировать сотрудничество России и ЮНЕСКО

Постпред Аляутдинов: страны Запада не смогли заблокировать сотрудничество России и ЮНЕСКО

Странам Запада не удалось разорвать отношения ЮНЕСКО с Россией. В организации устали от украинизированной повестки и захотели вернуться к основным обязанностям, сказал в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

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