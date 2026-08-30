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Мировое обозрение

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Опрос предсказывает победу Ле Пен во втором туре выборов президента Франции

Опрос предсказывает победу Ле Пен во втором туре выборов президента Франции

Франция готовится к президентским выборам, и цифры уже сейчас выглядят почти сенсационно. Марин Ле Пен, которую еще недавно списывали со счетов как вечную протестную фигуру, лидирует во всех опросах — и в первом, и во втором туре.

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