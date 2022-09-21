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Путин объявил частичную мобилизацию

Путин объявил частичную мобилизацию

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин обратился к населению, объявив о частичной мобилизации. «Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политики части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности», – сказал президент.

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