Страна и люди
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Страна и люди

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  • Виктор Иванов
    🙏Депутат Наливкин все

Из наших денег Фонд медстраха финансируют частную медицину. За кого мы платим?

Из наших денег Фонд медстраха финансируют частную медицину. За кого мы платим?

Частная – это значит НЕ общая, НЕ в интересах общества, а для своего заработка. Я очень удивился, когда узнал, что частную медицину подкармливают из наших с вами денег - из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), деньги в который идут из бюджета страны, бюджета регионов и наших карманов (отчисления с каждой зарплаты).

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