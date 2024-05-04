УНИАН: МО Украины объяснило подписи зама Гаврилюка отсутствием Умерова

Заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк подписывал документы с конца апреля вместо министра Рустема Умерова, находившегося в командировке, об этом информирует агентство УНИАН в Telegram-канале.
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