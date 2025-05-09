Гибкий график и высокая зарплата: как изменились ожидания молодежи на рынке труда

Аналитики Авито Работы провели исследование активности молодых соискателей в возрасте 18–24 лет. В первом квартале 2025 года количество резюме на платформе в этой возрастной категории возросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает PRIMPRESS.