Гибкий график и высокая зарплата: как изменились ожидания молодежи на рынке труда

Аналитики Авито Работы провели исследование активности молодых соискателей в возрасте 18–24 лет. В первом квартале 2025 года количество резюме на платформе в этой возрастной категории возросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает PRIMPRESS.
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