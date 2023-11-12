Александр Метёлкин: «Мне не нужно погружаться в космонавтику, чтобы сыграть космонавта в «Человеке ниоткуда»

О ТОМ, ПРИМЕРЯЛ ЛИ НА СЕБЯ РОЛЬ КОСМОНАВТА ДЛЯ СЪЕМОК В ФИЛЬМЕ «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – Такие мысли приходят автономно, но это не вопросы, которые ты специально себе ставишь: сама по себе роль космонавта уже предполагает, что всё это на подсознательном уровне появляется.