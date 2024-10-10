Bloomberg: на Западе стали серьезнее смотреть на переговоры по Украине

Тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров.
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