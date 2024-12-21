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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баффало» проиграл 12 матчей подряд и 5 подряд – в основное время. Клуб занимает последнее место на Востоке

«Баффало» проиграл 12 матчей подряд и 5 подряд – в основное время. Клуб занимает последнее место на Востоке

«Сэйбрс» уступили «Торонто» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда под руководством Линди Раффа занимает последнее место в Восточной конференции с 26 очками в 33 играх.

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