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  • Вячеслав Кудрявцев
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  • Влад Владимиров
    У власти страны одного с ушибленным мозгом полудурка этим неадекватным хохлам, похоже, маловато... Понятно всем, что ...Кличко захотел на...
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    👍👍👍👍👍Два патриота Росс...

Исключительно качественный продукт: в Москве проходит фестиваль российских вин

Исключительно качественный продукт: в Москве проходит фестиваль российских вин

В Москве с полок сметают вино и шампанское. Лучшие виноделы со всей России привезли в столицу свою продукцию, изготовленную по принципу «от лозы до бокала», то есть исключительно отечественного производства и из местного сырья.

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