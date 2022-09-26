Исключительно качественный продукт: в Москве проходит фестиваль российских вин

В Москве с полок сметают вино и шампанское. Лучшие виноделы со всей России привезли в столицу свою продукцию, изготовленную по принципу «от лозы до бокала», то есть исключительно отечественного производства и из местного сырья.
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