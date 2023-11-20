Елена Драпеко считает, что у детей Пугачевой нет будущего

Алла Пугачева и ее семья покинули Россию полтора года назад. В то время как ее супруг, Максим Галкин*, продолжает гастролировать по миру и развлекать русскоязычную публику, Примадонна вынуждена привыкать к новым реалиям жизни без огромных заработков и толп поклонников.