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Елена Драпеко считает, что у детей Пугачевой нет будущего

Елена Драпеко считает, что у детей Пугачевой нет будущего

Алла Пугачева и ее семья покинули Россию полтора года назад. В то время как ее супруг, Максим Галкин*, продолжает гастролировать по миру и развлекать русскоязычную публику, Примадонна вынуждена привыкать к новым реалиям жизни без огромных заработков и толп поклонников.

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