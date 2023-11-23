Пользователи заметили, что последний патч Starfield исправляет сумасшедший взгл...

Пользователи заметили, что последний патч Starfield исправляет сумасшедший взгляд NPCСреди различных тем обсуждения Starfield появление некоторых NPC повторялось как настоящий мем, в частности из-за странного поведения и внешнего вида, но эти элементы, похоже, значительно улучшились с выпуском нового патч 1.