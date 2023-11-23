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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пользователи заметили, что последний патч Starfield исправляет сумасшедший взгл...

Пользователи заметили, что последний патч Starfield исправляет сумасшедший взгл...

Пользователи заметили, что последний патч Starfield исправляет сумасшедший взгляд NPCСреди различных тем обсуждения Starfield появление некоторых NPC повторялось как настоящий мем, в частности из-за странного поведения и внешнего вида, но эти элементы, похоже, значительно улучшились с выпуском нового патч 1.

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