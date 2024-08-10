Политика как он...
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НАК: киевский режим попытался дестабилизировать ситуацию в регионах России

НАК: киевский режим попытался дестабилизировать ситуацию в регионах России

Украина попыталась дестабилизировать обстановку в ряде регионов России, заявили в НАК. «Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны», — приводит сообщение РИА Новости.

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