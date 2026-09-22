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Мария Добромильская, VK: «Сегодня внимание смещается от качества креатива к качеству идеи»

Мария Добромильская, VK: «Сегодня внимание смещается от качества креатива к качеству идеи»

— Мария, в июле доля активных пользователей нейросетей в России достигла 58%. Как эта глобальная тенденция влияет на бизнес-процессы? Какие задачи теперь решаются внутри компаний и с какими запросами приходят клиенты? — Для бизнеса внедрение ИИ — это прежде всего про оптимизацию процессов, упрощение рутинных задач и перераспределение ресурса на решение более насущных вопросов.

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