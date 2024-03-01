«Герой!» — Костомаров поразил, как свободно двигается на протезах на вечеринке

Роман Костомаров не перестает удивлять общественность. Не прошло и нескольких месяцев после тяжелой болезни фигуриста, как он не только научился сосуществовать с протезами и передвигаться на них, но и вышел на лед, считая, что ничего не помешает ему наслаждаться любимой профессией и и жить обычной жизнью, которой он привык жить до ряда операций.
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