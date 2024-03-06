Поверья и приметы 7 марта 2024 года связаны с Поликарповым днем Ирина ЛысенкоВерования и знаки 7-го дня марта 2024 года связаны с тем, что в этот день в землях Руси отмечалась особая дата — день святого Поликарпа.
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