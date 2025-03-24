Россия готовит наступление на нескольких фронтах – Бутусов

Россия намерена диктовать условия мира Украине и намерена продвигаться вперед на фронте. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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