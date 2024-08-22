Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов инициировал проведение круглого стола с руководителем региональной азербайджанской диаспоры

На встрече с участием руководства областной ТПП и председателя региональной ассоциации отельеров и рестораторов Алексея Маринина, прошло обсуждение вопроса легализации бизнеса в сфере быстрого питания с главой азербайджанской диаспоры Оренбургской области Илкнином Керимовым.
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