«Элемент баланса»: Дугин назвал страну, где могут встретиться Путин и Трамп

Индия в текущий период представляет собой «элемент баланса» в противостоянии между Москвой и Вашингтоном, поэтому могла бы выступить интересной площадкой для возможных переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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