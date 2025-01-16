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Царьград

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В Самаре за травму на школьном крылечке школа заплатит ученику 250 тысяч рублей

В Самаре за травму на школьном крылечке школа заплатит ученику 250 тысяч рублей

Ребёнок поскользнулся на покрытой льдом ступеньке, которую вовремя не привели в порядокКомпенсацию в четверть миллиона рублей выплатит одна из самарских школ 14-летнему ученику.

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