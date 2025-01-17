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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»

Бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Бойцов служит в Курской области. – Как это решение принималось? – Контракт я подписал в октябре.

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