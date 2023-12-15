Кличко и пустота. Киевского мэра обвиняют в разворовывании денег, выделенных на метро

Несмотря на то, что руководство Киевского метрополитена бодро отчитывается о частичном возобновлении с 13 декабря «челночного» движения метро на участке Лыбидская-Демеевская, будущее столичной подземки вызывает тревогу.
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