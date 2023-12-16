Французский перевозчик CMA CGM приостановил движение судов через Суэцкий канал

Французская судоходная компания CMA CGM, занимающаяся перевозками грузов по воде, временно приостановила движение судов через Суэцкий канал в связи с нападениями йеменских мятежников-хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море.
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