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Французский перевозчик CMA CGM приостановил движение судов через Суэцкий канал

Французский перевозчик CMA CGM приостановил движение судов через Суэцкий канал

Французская судоходная компания CMA CGM, занимающаяся перевозками грузов по воде, временно приостановила движение судов через Суэцкий канал в связи с нападениями йеменских мятежников-хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море.

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