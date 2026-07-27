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Татар-информ

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Путин наградил депутата от РТ орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Путин наградил депутата от РТ орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: пресс-служба Олега Морозова Президент России Владимир Путин наградил депутата Государственной Думы от Республики Татарстан, председателя Комитета по контролю Олега Морозова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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